الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا

بروكسل (د ب أ)

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض الحزمة الـ 14 من العقوبات على موسكو بسبب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، حسبما ذكر مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة.

وأوضح المسؤول الكبير الذي لم يتم الكشف عن هويته أن حزمة العقوبات الجديدة تشمل إجراءات عقابية على أفراد ومنظمات تساعد في جهود للتحايل على عقوبات مفروضة من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وقالت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الأوروبي إن الإجراءات العقابية يجب أن تشمل ناقلات النفط التي تتحايل على العقوبات أو ما يسمى "الأسطول المظلم" الذي ينقل النفط الروسي رغم العقوبات المفروضة لعرقلة هذا.

وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أنه سيتم تجميد أصول أشخاص ومنظمات جديدة في التكتل. ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية مقترحات للعقوبات في الأسبوع المقبل.

وتم فرض حزم متعددة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا تستهدف قطاعات مختلفة من الاقتصاد تساهم في حرب الكرملين على أوكرانيا.

وشملت العقوبات حظر صادرات النفط الخام والفحم والصلب والذهب والبضائع الفاخرة فضلا عن الإجراءات العقابية ضد البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.