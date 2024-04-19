الزمالك أحدث المنضمين لصفوف المقاومة.. فانلة الأبيض في مواجهة جنود الاحتلال (فيديو)

مصراوي

ارتدت عناصر الوحدة الصاروخية في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى "فانلة" نادي الزمالك المصري أثناء هجومها على الاحتلال شرق المحافظة الوسطى يوم أمس ردًا على جرائم الاحتلال.

ونشرت الوحدة الصاروخية في الكتائب مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من عناصرها وهما يرتدون تشيرتات النادي المصري قبل تنفيذ عملية الاستهداف، إذ لاقى الفيديو انتشارا واسعا بين مشجعي الفريق.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال إن الوقت قد حان لوقف دورة الانتقام الخطيرة في الشرق الأوسط، وفق بيان للمتحدث باسمه.

وأضاف البيان أن جوتيريش "يدين أي عمل انتقامي"، وذلك في أعقاب ورود أنباء عن ضربة نُسبت لإسرائيل على مدينة أصفهان الإيرانية.

وناشد جوتيريش المجتمع الدولي بالعمل لمنع أي تطور من شأنه أن يؤدي إلى عواقب مدمرة على المنطقة بأكملها وخارجها، وفق تعبيره.

وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة، أكد ثلاثة مسؤولين إيرانيين لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ضربة استهدفت قاعدة جوية عسكرية بالقرب من مدينة أصفهان بوسط إيران، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، لكنهم لم يذكروا الدولة التي شنت الهجوم.

يأتي هذا بعد أقل من أسبوع على هجوم إيراني استهدف مواقع عسكرية في داخل إسرائيل توعدت إسرائيل بالرد عليه.





♦️من استهداف الوحدة الصاروخية في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى لتحشدات العدو شرق المحافظة الوسطى يوم أمس ردًا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا

اللطيف في الموضوع ظهور مقاتلي الجبهة الشعبية بزي الزمالك🇦🇹

برغم اني اهلاوي بس حبيت ❤️🇵🇸#بلاغ_عسكري #الإعلام_الحربي #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/ZtxWYv9yah — 𝓐𝓑𝓞 𝓜𝓐𝓩𝓔𝓝 🔻 (@mohmedhamdy) April 19, 2024