ستولتنبرج: حلفاء الناتو يعتزمون إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا

بروكسل (د ب أ)

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو " ينس ستولتنبرج بعد اجتماع أزمة عبر تقنية الفيديو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن حلفاء الناتو سيقدمون المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا.

كان الرئيس الأوكراني، قال إن الهجوم الصاروخي الروسي على منطقة "دنيبروبيتروفسكا"، تسبب في تدمير عدة طوابق من أحد المباني السكنية ومحطة قطار في العاصمة الإقليمية "دنيبرو".

ودعا زيلينسكي - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، الجمعة، إلى الحصول على المزيد من الدفاعات الجوية، وذلك في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 25 آخرين.

وأضاف أنه لا ينبغي تخزين أنظمة الدفاع الجوي في المستودعات، داعيا دول العالم بتزويد بلاده بتلك الأنظمة لنشرها في المدن التي تتعرض لهجمات الروس.