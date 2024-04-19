الأمم المتحدة: يجب وقف دائرة الانتقام في الشرق الأوسط

بي بي سي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن "الوقت قد حان لوقف دورة الانتقام الخطيرة في الشرق الأوسط"، وفق بيان للمتحدث باسمه.

وأضاف البيان أن جوتيريش "يدين أي عمل انتقامي"، وذلك في أعقاب ورود أنباء عن ضربة نُسبت لإسرائيل على مدينة أصفهان الإيرانية.

وناشد جوتيريش المجتمع الدولي بالعمل لمنع أي تطور من شأنه أن يؤدي إلى عواقب مدمرة على المنطقة بأكملها وخارجها، وفق تعبيره.

وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة، أكد ثلاثة مسؤولين إيرانيين لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ضربة استهدفت قاعدة جوية عسكرية بالقرب من مدينة أصفهان بوسط إيران، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، لكنهم لم يذكروا الدولة التي شنت الهجوم.

يأتي هذا بعد أقل من أسبوع على هجوم إيراني استهدف مواقع عسكرية في داخل إسرائيل توعدت إسرائيل بالرد عليه.