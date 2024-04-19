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BBC

بعد وصفه الهجوم على إيران بـ"المسخرة".. المعارضة الإسرائيلية تنتقد بن جفير

12:49 م الجمعة 19 أبريل 2024

يائير لابيد

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وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد انتقادات شديدة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وجاء هذا بعدما كتب الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير منشورا من كلمة واحدة على منصة إكس الجمعة هي "ضعيف!" وذلك في أعقاب ورود تقارير عن ضربة إسرائيلية داخل إيران.

وقال لابيد عبر منصة إكس: "لم يحدث من قبل أن تسبب وزير في المجلس الوزاري الأمني المصغر بمثل هذا الضرر الجسيم لأمن البلاد وصورتها ومكانتها الدولية".

وأضاف: "في تغريدة لا تغتفر مكونة من كلمة واحدة، نجح بن غفير في السخرية من إسرائيل وفضحها من طهران إلى واشنطن".

ووصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رد بلاده على إيران بـ"المسخرة"، معبرا عن أسفه لهذا الرد "الضعيف"، وذلك وفقا لما نقلته وسائل إعلام عالمية.

يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيران إسرائيل
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