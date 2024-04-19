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BBC

القوات الإيرانية: خبراؤنا حاليا يجرون تقييما لحادث آصفهان

12:38 م الجمعة 19 أبريل 2024

قائد القوات البرية الإيرانية

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قال قائد القوات البرية الإيرانية، "تمكنا من التصدي لمسيرات صغيرة جدا".

وأوضح قائد القوات البرية الإيرانية، أن مسيرات صغيرة هاجمت الأجواء الإيرانية في مدينة أصفهان والدفاعات الجوية تصدت لها.

وأكد أن الخبراء حاليا يجرون تقييما لحادث آصفهان وسيعلنون عن نتائجه لاحقا.

ولفت إلى أنه على الكيان الصهيوني أن يعلم أنه إذا ارتكب خطأ فسوف يعاقب بشكل أشد قسوة.

كانت وسائل إعلام إيرانية أفادت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بسماع دوي إنفجارات وحرائق قرب مطار أصفهان بجنوب طهران وقاعدة هشتم شكاري الجوية التابعة للجيش الإيراني.

وقال المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت عدة مسيرات صغيرة بنجاح.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن المنشآت النووية الإيرانية آمنة ولم تتعرض لأي ضرر، وأن أصوات الانفجارات في عدة مناطق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لبعض المسيّرات.

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