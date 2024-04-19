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وزير دفاع إيطاليا: نعمل مع الحلفاء لتجنب التصعيد في الشرق الأوسط

12:07 م الجمعة 19 أبريل 2024

غويدو كروزيتو

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أكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، أن بلاده تعمل مع الحلفاء لتجنب التصعيد بالشرق الأوسط، داعيا الأطراف المعنية كافة إلى ممارسة الاعتدال تجنبا للوصول إلى نقطة اللاعودة .

وقال وزيرالدفاع الإيطالي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية /أكي/ " أتلقى تحديثات مستمرة وأتابع تطورات الوضع في الشرق الأوسط"، مؤكدا عمل بلاده مع الحلفاء والشركاء على تجنب المزيد من التصعيد.
كانت وسائل إعلام إيرانية أفادت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بسماع دوي إنفجارات وحرائق قرب مطار أصفهان بجنوب طهران وقاعدة هشتم شكاري الجوية التابعة للجيش الإيراني.
وقال المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت عدة مسيرات صغيرة بنجاح.
وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن المنشآت النووية الإيرانية آمنة ولم تتعرض لأي ضرر، وأن أصوات الانفجارات في عدة مناطق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لبعض المسيّرات.

هذا المحتوى من

Asha
غويدو كروزيتو وزير الدفاع الإيطالي إيطاليا
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