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مسؤول إسرائيلي: الهجوم داخل إيران رسالة عن قدرات تل أبيب على ضرب عمق البلاد

10:47 ص الجمعة 19 أبريل 2024

إيران

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واشنطن- ( د ب أ)

صرح مسؤول إسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي شن هجوما جويا داخل أيران انتقاما للهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية على إسرائيل مؤخرا.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب مناقشة مسائل عسكرية حساسة، إن الهجوم يهدف أن يشير لطهران على أن إسرائيل لديها القدرة على شن هجوم داخل العمق الإيراني، بحسب ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

كانت وسائل إعلام إيرانية أفادت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بسماع دوي إنفجارات وحرائق قرب مطار أصفهان بجنوب طهران وقاعدة هشتم شكاري الجوية التابعة للجيش الإيراني.

وقال المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت عدة مسيرات صغيرة بنجاح.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن المنشآت النووية الإيرانية آمنة ولم تتعرض لأي ضرر، وأن أصوات الانفجارات في عدة مناطق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لبعض المسيّرات.

إيران الطائرات المسيرة الإيرانية إسرائيل الجيش الإسرائيلي مطار أصفهان الدفاعات الجوية الإيرانية
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