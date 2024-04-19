أول تعليق من مصر على الهجوم الإسرائيلي على إيران

مصراوي

أعربت جمهورية مصر العربية، عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران.

وجاء هذا بعدما تردد عن توجيه ضربات صاروخية ومسيرات ضد مواقع في إيران وسوريا.

وطالبت مصر الطرفين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرةً من عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار فى المنطقة، وآثارها الخطيرة علي أمن وسلامة شعوبها.

وأكدت مصر على أنها سوف تستمر فى تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل احتواء التوتر والتصعيد الجارى.

وفي ساعات مبكرة من صباح اليوم الجمعة، تم استهداف قاعدة جوية عسكرية بالقرب من مدينة أصفهان بوسط إيران، ولم يتم ذكر الدولة التي شنت الهجوم، بحسب ما أعلنه ثلاثة مسؤولين إيرانيين لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

يأتي هذا بعد أقل من أسبوع على هجوم إيراني استهدف مواقع عسكرية داخل إسرائيل توعدت إسرائيل بالرد عليه.