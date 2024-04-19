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أول تعليق من المملكة المتحدة على الهجوم الإسرائيلي على إيران

10:36 ص الجمعة 19 أبريل 2024

ريشي سوناك

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بي بي سي

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن النفس"، على الرغم من عدم تأكيد الضربات على إيران رسمياً.

وأضاف: "لقد أكدنا للإسرائيليين أن ما يهم الآن هو وقف التصعيد".

حتى الآن لا يوجد بيان رسمي من إسرائيل يعلن مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مسؤولين أمريكيين تحدثوا إلى وسائل الإعلام الأمريكية وقالوا إن إسرائيل هي التي نفذت الغارات.

وفي ساعات مبكرة من صباح اليوم الجمعة، تم استهداف قاعدة جوية عسكرية بالقرب من مدينة أصفهان بوسط إيران، ولم يتم ذكر الدولة التي شنت الهجوم، بحسب ما أعلنه ثلاثة مسؤولين إيرانيين لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

يأتي هذا بعد أقل من أسبوع على هجوم إيراني استهدف مواقع عسكرية في داخل إسرائيل توعدت إسرائيل بالرد عليه.

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BBC
ريشي سوناك إسرائيل إيران مدينة أصفهان استهداف قاعدة جوية عسكرية رئيس الوزراء البريطاني أخبار BBC
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