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BBC

بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.. تحذير للسفن التجارية في الخليج باتخاذ حذرها

10:34 ص الجمعة 19 أبريل 2024

شركة أمبري البريطانية للأمن البحري

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بي بي سي

قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري إنها أوصت السفن التجارية التي تمر عبر "الخليج العربي وغرب المحيط الهندي بالبقاء في حالة حذر" تحسبا لزيادة نشاط الطائرات المسيّرة في المنطقة، بعد شن هجوم على مدينة أصفهان بوسط إيران.

وكانت إيران قد أعلنت الأسبوع الماضي أن قواتها استولت على سفينة تجارية على صلة بإسرائيل أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، قبل ساعات من هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة شنته إيران على إسرائيل.

وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة، أكد ثلاثة مسؤولين إيرانيين لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ضربة استهدفت قاعدة جوية عسكرية بالقرب من مدينة أصفهان بوسط إيران، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، لكنهم لم يذكروا الدولة التي شنت الهجوم.

يأتي هذا بعد أقل من أسبوع على هجوم إيراني استهدف مواقع عسكرية في داخل إسرائيل توعدت إسرائيل بالرد عليه.

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BBC
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