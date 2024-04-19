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مسؤول إيراني بارز: لا توجد خطط فورية للانتقام من إسرائيل

10:32 ص الجمعة 19 أبريل 2024

مسؤول إيراني بارز لا توجد خطط فورية للانتقام من إس

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بي بي سي

صرح مسؤول إيراني بارز لوكالة رويترز للأنباء أن إيران ليس لديها أي خطط فورية للانتقام من إسرائيل، وذلك بعد ساعات من إعلان مصادر أن إسرائيل شنت هجوما استهدف الأراضي الإيرانية.

وقال المسؤول الإيراني، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه: "لا يوجد تأكيد على أن مصدرا خارجيا وراء الحادث، لم نتلق أي هجوم خارجي، والحديث يميل نحو حادث تسلل أكثر من شن هجوم".

ويقول مسؤولون إيرانيون إن الدفاعات الجوية أسقطت ثلاث طائرات مسيّرة قبل بضع ساعات، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار.

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