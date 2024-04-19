إعلان

BBC

إيلون ماسك يوجه رسالة إلى إسرائيل وإيران بعد هجوم أصفهان

07:56 ص الجمعة 19 أبريل 2024

إيلون ماسك

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


مصراوي

بعد ساعات قليلة من الهجوم الإسرائيلي على إيران، شارك رئيس شركة تسلا إيلون ماسك، على صفحته بمنصة التواصل الاجتماعي X رسالة عن السلام قائلا: "يجب ألا نرسل صواريخ على بعضنا البعض بل إلى النجوم".

ونشرت وسائل إعلام إيرانية الجمعة، مقطع فيديو يوثق حال القاعدة الجوية والمنشأة النووية في أصفهان بعد أنباء عن هجوم إسرائيل فجر اليوم.

وحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فإن مقطع الفيديو يؤكد أن القاعدة الجوية والمنشأة النووية في أصفهان آمنة وغير مصابة بأي أذى.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الأنباء التي تشير إلى تعرض القاعدة الجوية بأصفهان لهجوم بصواريخ إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح الجمعة، كاذبة وعارية عن الصحة، والأمر كان محاولة فاشلة عن طريق مسيرات وتم إسقاطها.

وأفادت مصادر موثوقة بأن "المنشآت النووية في محافظة أصفهان آمنة بالكامل، وما تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن الحادث الذي وقع في هذه المنشآت غير صحيح".

وعقب الهجوم الإسرائيلي على أصفهان، خرج أحد البرامج الإذاعية الصباحية في بث مباشر من قلب المدينة، للكشف عن الوضع الطبيعي بداخلها وعدم تأثرها بالهجوم الإسرائيلي.

وحسب مراسل البرنامج الإذاعي الإيراني، فإن المدينة في هدوء وأمان تام والناس يمارسون حياتهم الطبيعية دون أي قلق أو خوف.

ومن جانبها أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، باستئناف الرحلات الجوية في مطاري العاصمة طهران بعد تعليقها عقب تقارير أفادت بوقوع انفجارات في إيران.

وأشارت الوكالة، إلى إعادة تسيير الرحلات من مطاري الخميني الدولي و مهر آباد، لافتة إلى أنه من المتوقع وصول رحلة قادمة من روما سبق تحويل مسارها إلى أنقرة.

وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة، أكد ثلاثة مسؤولين إيرانيين لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ضربة استهدفت قاعدة جوية عسكرية بالقرب من مدينة أصفهان بوسط إيران، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، لكنهم لم يذكروا الدولة التي شنت الهجوم.

إيلون ماسك يوجه يوجه رسالة إلى إسرائيل وإيران هجوم أصفهان الهجوم الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"هجوم أم مجرد رسالة".. تفاصيل ما حدث فجرًا بسماء أصفهان بين إسرائيل وإيران

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

"هجوم أم مجرد رسالة".. تفاصيل ما حدث فجرًا بسماء أصفهان بين إسرائيل وإيران
تم إزالتها فورًا.. أول تعليق رسمي عن تنفيذ الهوية البصرية للطريق الدائري
أجواء حارة والقاهرة 29 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة