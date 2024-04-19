بعد الهجوم الإسرائيلي.. إيران تعلن رفع القيود عن الرحلات الجوية واستئناف حركة الطيران



مصراوي

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، باستئناف الرحلات الجوية في مطاري العاصمة طهران بعد تعليقها عقب تقارير أفادت بوقوع انفجارات في إيران.

وأشارت الوكالة إلى إعادة تسيير الرحلات من مطاري الخميني الدولي ومهر آباد، لافتة إلى أنه من المتوقع وصول رحلة قادمة من روما سبق تحويل مسارها إلى أنقرة.

ومن جانبها أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية في عدة مطارات، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم".

وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة، أكد ثلاثة مسؤولين إيرانيين لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ضربة استهدفت قاعدة جوية عسكرية بالقرب من مدينة أصفهان بوسط إيران، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، لكنهم لم يذكروا الدولة التي شنت الهجوم.

فيما قال مصدر عسكري أمريكي إن إسرائيل شنت ضربة "محدودة النطاق" في إيران، حسبما أعلنت شبكة فوكس نيوز الأمريكية.