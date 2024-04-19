بعد الهجوم على إيران.. استراليا تدعو مواطنيها لمغادرة إسرائيل



مصراوي

دعت الخارجية الاسترالية مواطنيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة للمغادرة، خوفا من عمليات انتقامية كبرى بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران في وقت مبكر الجمعة.

وقالت الخارجية الاسترالية في وقت مبكر الجمعة: "نحث الاستراليين في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة على المغادرة إذا كان القيام بذلك آمنا".

وتابعت الخارجية الاسترالية:" هناك تهديد كبير بعمليات انتقامية عسكرية وهجمات ضد إسرائيل ومصالحها في جميع أنحاء المنطق، كما أن الهجمات قد تؤدي إلى إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات الجوية وتحويلها وغيرها من اضطرابات السفر".

وفي وقت سابق، أصدرت السفارة الأمريكية في القدس، تنبيهًا أمنيًا إلى موظفيها وأفراد أسرهم بتقييد سفرهم إلى مناطق تل أبيب وبئر السبع والقدس بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وحسب ما نشرته صحيفة ذا تايم أوف إسرائيل العبرية، فإن السفارة الأمريكية في القدس حذرت الموظفين باتخاذ الحيطة والحذر وتجنب التنقل والسفر بين المدن الثلاث.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد طلبت من سفاراتها حول العالم، الامتناع عن الإدلاء بتصريحات بشأن الهجوم في إيران، وفقا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين كبيرين، تأكيدهما أن إسرائيل تقف وراء الهجوم على إيران فجر اليوم.

ومن جانبها كشفت وسائل إعلام عبرية، أن الهدف الذي تم قصفه في إيران هو مطار عسكري بتواجد تجديدا في منطقة أصفهان.

فيما قالت وسائل إعلام أمريكية، إن إسرائيل نفذت هجوما جويا على مواقع إيرانية في ساعات مبكرة من صباح الجمعة.

وأعلنت وكالة مهر الإيرانية إن الدفاع الجوي أسقط 3 مسيرات صغيرة في أجواء مدينة أصفهان فجر الجمعة.