إسرائيل تطلب من سفاراتها الامتناع عن التصريح بشأن الهجوم على إيران



مصراوي



طلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية من سفاراتها حول العالم، الامتناع عن الإدلاء بتصريحات بشأن الهجوم في إيران، وفقا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين كبيرين، تأكيدهما أن إسرائيل تقف وراء الهجوم على إيران فجر اليوم.

ومن جانبها كشفت وسائل إعلام عبرية، أن الهدف الذي تم قصفه في إيران هو مطار عسكري بتواجد تجديدا في منطقة أصفهان.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فإن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا أنها ستشن ضربة في إيران ولم تعبر واشنطن حينها عن موقف محدد.

وفي وقت سابق الجمعة، أصدرت السفارة الأمريكية في القدس، تنبيهًا أمنيًا إلى موظفيها وأفراد أسرهم بتقييد سفرهم إلى مناطق تل أبيب وبئر السبع والقدس بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وحسب ما نشرته صحيفة ذا تايم أوف إسرائيل العبرية، فإن السفارة الأمريكية في القدس حذرت الموظفين باتخاذ الحيطة والحذر وتجنب التنقل والسفر بين المدن الثلاث.

ومن جانبها، قالت وسائل إعلام أمريكية، إن إسرائيل نفذت هجوما جويا على مواقع إيرانية في ساعات مبكرة من صباح الجمعة.

كما أعلنت وكالة مهر الإيرانية إن الدفاع الجوي أسقط 3 مسيرات صغيرة في أجواء مدينة أصفهان فجر الجمعة.