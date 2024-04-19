الهدف ليس نوويا.. مسؤولون أمريكيون يكشفون تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على إيران



وكالات

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن إسرائيل نفذت هجوما جويا على مواقع إيرانية في ساعات مبكرة من صباح الجمعة.

ووفقا لما نقلته شبكة CNN عن مسؤول أمريكي، بأن إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران، يوم الجمعة (بتوقيت إيران المحلي)، مؤكدا على أن الهدف "ليس نوويا".

فيما نقلت فوكس نيوز عن مصدر عسكري أمريكي، أن نطاق الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على إيران كان محدودا.

وقبل الضربة الإسرائيلية، كانت التوقعات الأمريكية هي أن إسرائيل لن تستهدف المنشآت المدنية أو النووية، حسبما قال مسؤول أمريكي كبير آخر لشبكة CNN.

وكانت الاستخبارات الأمريكية أشارت إلى أن إسرائيل تدرس توجيه ضربة محدودة داخل إيران لأنها تشعر أنه يتعين عليها الرد على الهجوم الإيراني غير المسبوق ضدها.

وأضاف المسؤول الأمريكي الثاني أن نطاق الأهداف "لم يتم تحديده على الإطلاق بعبارات دقيقة، لكن من الواضح أن المواقع النووية والمدنية لم تكن ضمن هذه الفئة".

وفي وقت سابق، قالت وكالة مهر الإيرانية إن الدفاع الجوي أسقط 3 مسيرات صغيرة في أجواء مدينة أصفهان فجر الجمعة.

وبالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية، حثت إسرائيل على عدم الرد على الهجوم الإيراني الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي، والذي وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، بأنه "غير مسبوق"، إلا أن إسرائيل نفذت هجومًا الجمعة، دون الحصول على الضوء الأخضر من أمريكا حسب cnn.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير عبرية، بأن إسرائيل أعلمت واشنطن مسبقا بأنها سترد على الهجوم الإيراني.

وتابعت التقارير العبرية، أن واشنطن لم تعبر عن موقف محدد رغم إبلاغ إسرائيل مسبقا أنها ستشن ضربة في إيران.