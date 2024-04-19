تقارير عبرية: إسرائيل أبلغت أمريكا بالهجوم على إيران لكنها لم تتلق رد



مصراوي

أفادت تقارير عبرية، بأن إسرائيل أعلمت واشنطن مسبقا بأنها سترد على الهجوم الإيراني.

وتابعت التقارير العبرية، أن واشنطن لم تعبر عن موقف محدد رغم إبلاغ إسرائيل مسبقا أنها ستشن ضربة في إيران.

ونقلت محطة "إن بي سي" الأمريكية عن مصدر قوله، إن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربة الإسرائيلية على إيران في الصباح الباكر من اليوم الجمعة.

ومن جانبها، قالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، إنه لا انفجارات بأي منشأة حساسة في تبريز شمال غربي البلاد.

وفي وقت سابق، كشف مسؤول إيراني لرويترز، أنه لم يكن هناك هجوم صاروخي على إيران.

وتابع المسؤول الإيراني الذي لم يكشف عن اسمه، أن الانفجار الذي سُمع في أصفهان كان نتيجة لتفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.

ومن جانبه أعلن التلفزيون الإيراني، أن الدفاعات الجوية الإيرانية رصدت 3 مسيرات بسماء أصفهان صباح اليوم، وتم تدميرها في السماء عقب تفعيل الدفاع الجوي.

وفي السياق ذاته قال مسؤول أمريكي لسي إن إن، إن إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران لكنها لم تستهدف مواقع نووية.

فيما قال مسؤولان عسكريان إسرائيليان لنيويورك تايمز، إن الجيش الإسرائيلي ضرب إيران في وقت مبكر اليوم الجمعة، وذلك ردا على الهجوم الإيراني الذي ضرب إسرائيل قبل عدة أيام.