انفجارات قرب مطار أصفهان.. ومسؤول أمريكي: إسرائيل شنت هجوما جويا على إيران



طهران-( د ب أ):

هزت انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران، فيما أكد مسؤول أمريكي بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران.



وأفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن مسؤولا أمريكيا أكد لها أن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران. ولم يتمكن المسؤول من تأكيد ما إذا كان تم أيضا قصف مواقع سورية وعراقية خلال الهجوم.

وجرى تفعيل النظام الجوي في إقليم أصفهان، كما أعلنت شركة الملاحة الجوية الإيرانية تعليق الرحلات الجوية غرب وشمال غرب وجنوب غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت عدة مسيرات صغيرة بنجاح.

كما قالت وكالة مهر الإيرانية أن سلطات الطيران الإيرانية ألغت رحلات الطيران في مطار الخميني حتى العاشرة والنصف صباحا وعلقت الرحلات في مطارات بطهران و أصفهان وشيراز.

وأفادت وكالة "فارس" بأن الدفاعات الجوية تصدت لأجسام مشبوهة في أجواء أصفهان قرب القاعدة العسكرية شمال غرب المدينة.

ويأتي الحادث في ظل ارتفاع حدة التوترات في الشرق الأوسط بعد الهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.