مصراوي

قال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبدالخالق، إن العجز عن إيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة فشل يستحيل تفسيره.

وأضاف عبد الخالق، أن مصر تشدد على رفض المساعي الإسرائيلي لإشعال تصعيد إقليمي في الشرق الأوسط، موضحا أن مصر تندد بالهجمات الإسرائيلية على كل من لبنان وسوريا.

وتابع المندوب لدى الأمم المتحدة، أن مصر تناشد جميع الأطراف في المنطقة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، موضحا أنه ينبغي العمل على وقف الحرب في غزة فورا ولن نقبل أي مسعى إسرائيلي للهجوم على رفح.

وأكمل السفير أسامة عبدالخالق، أن مصر ستواصل جهود الوساطة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى، مطالبا مجلس الأمن بقرار يمنع تصدير السلاح لإسرائيل وبدء مساءلتها عن الجرائم التي ارتكبتها.

وأوضح مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، أن فلسطين تفي بكافة المعايير التي تؤهلها للحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة، موضحا أن الشرق الأوسط لن يشهد استقرارا سوى بحل القضية الفلسطينية.