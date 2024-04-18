إعلان

BBC

فشل يستحيل تفسيره.. مندوب مصر بالأمم المتحدة عن الحرب بغزة

10:15 م الخميس 18 أبريل 2024

السفير أسامة عبدالخالق

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

قال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبدالخالق، إن العجز عن إيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة فشل يستحيل تفسيره.

وأضاف عبد الخالق، أن مصر تشدد على رفض المساعي الإسرائيلي لإشعال تصعيد إقليمي في الشرق الأوسط، موضحا أن مصر تندد بالهجمات الإسرائيلية على كل من لبنان وسوريا.

وتابع المندوب لدى الأمم المتحدة، أن مصر تناشد جميع الأطراف في المنطقة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، موضحا أنه ينبغي العمل على وقف الحرب في غزة فورا ولن نقبل أي مسعى إسرائيلي للهجوم على رفح.

وأكمل السفير أسامة عبدالخالق، أن مصر ستواصل جهود الوساطة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى، مطالبا مجلس الأمن بقرار يمنع تصدير السلاح لإسرائيل وبدء مساءلتها عن الجرائم التي ارتكبتها.

وأوضح مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، أن فلسطين تفي بكافة المعايير التي تؤهلها للحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة، موضحا أن الشرق الأوسط لن يشهد استقرارا سوى بحل القضية الفلسطينية.

السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر بالأمم المتحدة العجز عن إيقاف الحرب بغزة الهجمات الإسرائيلية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس الهجوم علي رفح
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إصابة تلميذتين في هجوم بسكين وتعرض ثالثة لنوبة قلبية بفرنسا

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

تعزيزات وآليات وجنود.. إسرائيل تستعد لشن عملية عسكرية على رفح
تم إزالتها فورًا.. أول تعليق رسمي عن تنفيذ الهوية البصرية للطريق الدائري
أجواء حارة والقاهرة 29 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة