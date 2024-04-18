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BBC

البنتاجون: لا نريد تصعيدا في الشرق الأوسط لكننا سندافع عن إسرائيل

09:37 م الخميس 18 أبريل 2024

وزارة الدفاع الأمريكية

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن موقفنا لم يتغير بشأن ضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين في حال بدء إسرائيل عملية عسكرية في رفح.

وأضافت وزارة الدفاع، أننا نتفهم حاجة إسرائيل لملاحقة حركة المقاومة الإسلامية حماس والقضاء عليها باعتبارها تشكل تهديدا لإسرائيل، موضحا أن واشنطن أبلغت إسرائيل مخاوفها وضرورة أخذ الأوضاع الإنسانية في رفح بعين الاعتبار.

وتابعت وزارة الدفاع: "لا نريد أن نشهد تصعيدا في الشرق الأوسط لكننا لن نتردد في الدفاع عن إسرائيل وعن قواتنا".

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