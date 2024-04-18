حماس: مطالبنا طبيعية ونتنياهو يسعى لتحقيق مكاسب من إطالة الحرب

مصراوي

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، إن الجانب الأمريكي منحاز وغير جاد في الضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لوقف عدوانه على غزة.

وأضاف بدران، أن جولات التفاوض كشفت تناقض مواقف إدارة بايدن بين تصريحاتها وأفعالها خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، موضحا أن مطالب الحركة طبيعية وإنسانية وحكومة نتنياهو تسعى لتحقيق مكاسب سياسية من إطالة أمد الحرب.

وتابع عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أنه لا تنازل عن وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب من كافة المناطق التي تم احتلالها، موضحا أن المقاومة تخوض حربا للدفاع عن الشعب الفلسطيني وسنستمر في التصدي لقوات الاحتلال ولن نستسلم.

وأكمل بدران: "لن نسمح للاحتلال بفرض شروطه علينا بعد ما قدمناه من تضحيات وشعبنا يقدم صمودا أسطوريا"، مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو لا تسعى للحل والتفاوض والمجتمع الدولي يتحمل مسؤولية التهديدات الإسرائيلية.

وأوضح بدران: "نحن في حالة دفاع عن النفس وسنقاوم بكل ما لدينا من إمكانيات وقدرات"، مضيفا أن الاحتلال سبب عدم الاستقرار في المنطقة والرد الإيراني الأخير منطقي نتيجة العربدة الإسرائيلية.

وأضاف: "الوضع الإنساني في غزة كارثي والمقاومة لا زالت تدافع بكل ما لديها من إمكانيات والمعركة مستمرة"، موضحا أن الموقف الدولي تغير وأصبح مقتنعا بأن هزيمة المقاومة وحركة حماس صعبا قائلا: "ما نتعرض له هو حرب من جيش محتل ومن يؤيد تلك الحرب يدعم استمرار المعاناة ويساند الاحتلال".