إعلام عبري: أمريكا وافقت على عملية رفح بشرط عدم الرد على إيران

مصراوي

قالت القناة الـ 14 الإسرائيلية، إن الإدارة الأمريكية وافقت على عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة مقابل عدم تنفيذ هجوم ضد إيران.

من جانبها قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن القيادة المركزية الأمريكية بدأت نقل آلاف الصواريخ لإعادة تجهيز القوات الجوية بعد الهجوم الإيراني.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إن إيران شنت مؤخرا ضد إسرائيل إحدى أكبر الهجمات الصاروخية بالطائرات المسيرة التي شهدها العالم على الإطلاق.

وأضاف بايدن، أن دفاعنا عن إسرائيل ساعد في إحباط الهجوم واليوم نحمل إيران المسؤولية عن طريق العقوبات وقيود التصدير.

وقال وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، إن الهجوم على مقرنا الدبلوماسي بدمشق يدل أن النظام الإسرائيلي لا يتردد في انتهاك القانون الدولي.

وأضاف وزير خارجية إيران، أن الدول الغربية أخفقت في إصدار بيان يدين الهجوم على قنصليتنا، موضحا أن البيت الأبيض يواصل منح الضوء الأخضر للنظام الإسرائيلي بمواصلة الهجمات وسط تقاعس مجلس الأمن.

وأكمل عبد اللهيان، أن هجوم طهران على إسرائيل جاء ردا على سلسلة هجمات إسرائيلية استهدفت مصالحنا، موضحا أن بلاده التزمت طويلا بضبط النفس لكن لم يكن لديها خيار سوى الرد على العدوان بعد قصف القنصلية.

وتابع وزير خارجية إيران: "إذا انتهك النظام الإسرائيلي سيادتنا فلن نتردد في الرد بشكل ملائم ورادع"، موضحا أن المستشارون العسكريون الإيرانيون سيواصلون عملهم لمكافحة الإرهاب وتحقيق السلام بالمنطقة.

وأوضح اللهيان: "إجراءاتنا المضادة تمت ويجب إرغام إسرائيل على عدم القيام بأي مغامرة عسكرية أخرى ضد مصالحنا"، مشيرا إلى أن إسرائيل قوة قائمة بالاحتلال ولن نعطي أي مشروعية لسلطة الاحتلال وفق القانون الدولي.

وقال وزير خارجية إيران، إنه على مجلس الأمن إرساء وقف كامل وفوري لإطلاق النار في غزة دون شروط، موضحا أن السبب الجذري للأزمة في الشرق الأوسط هو احتلال الأراضي الفلسطينية، مطالبا بالعمل على حظر توريد الأسلحة للنظام الصهيوني وضمان مساءلة كافة القادة عما حدث في غزة.