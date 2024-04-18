إعلام عبري: مخاوف من صدور أوامر اعتقال دولية لمسؤولين منهم نتنياهو بسبب غزة

مصراوي

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن هناك مخاوف من احتمال صدور أوامر اعتقال دولية لمسؤولين كبار منهم رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بسبب حرب غزة.

كانت المتحدثة باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قالت اليوم الخميس، إن "أولويتنا إعادة الأسرى إلى عائلاتهم وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل ذلك".

وأوضحت المتحدثة الإسرائيلية، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل كان غير مسبوق ومجلس الحرب هو من يحدد كيف ومتى ستتم عملية الرد.

وأشارت إلى أن تحقيق الانتصار الكامل هو هدف إسرائيل هذا يعني دخول رفح وتدمير الكتائب الأربعة التابعة لحماس المتبقية هناك.

وأكدت المتحدثة باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حدد موعدا لدخول الجيش إلى رفح، معربة عن تقدير تل أبيب أي دعم أمريكي في فهم أهداف الحرب.