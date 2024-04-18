أمريكا وإسرائيل تعتزمان إجراء محادثات بشأن رفح وسط توترات مع إيران

واشنطن (د ب أ)

قال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة وإسرائيل ستعقدان اجتماعا افتراضيا رفيع المستوى اليوم الخميس بشأن عملية إسرائيلية محتملة في رفح.

ونقل موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي عن المسؤولين الأمريكيين قولهما إن إدارة بايدن لا تزال تشعر بالقلق من أن يؤدي إقدام إسرائيل على شن هجوم على رفح إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين.

ونقل موقع إكسيوس عن المسؤولين نفيهما بشكل قاطع تقارير تفيد بأن إدارة بايدن أعطت الضوء الأخضر لشن عملية في رفح في حال تخلت إسرائيل عن توجيه ضربة لإيران ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته عليها نهاية الأسبوع الماضي.

وذكر موقع إكسيوس أن هذا الاجتماع سيكون الثاني من نوعه في الأسابيع الأخيرة، وكان قد تم تأجيل اجتماع شخصي كان من المقرر عقده في واشنطن هذا الأسبوع بسبب الهجوم الإيراني.

وقال الموقع إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان سوف يرأس الجانب الأمريكي في الاجتماع الافتراضي.

وأضاف الموقع أن الجانب الإسرائيلي سوف يرأسه وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي.

وقال موقع إكسيوس إن البيت الأبيض رفض التعليق.