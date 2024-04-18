نائب مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: حماس أمامها فرصة للموافقة على وقف إطلاق النار

مصراوي

قال نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود إن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ثابت.

وأضاف نائب المندوبة الأمريكية: "نتوقع أن الحلفاء والشركاء سيفرضون عقوبات على إيران"، موضحا أن إيران سلحت حزب الله في لبنان بشكل يتعارض مع قرارات مجلس الأمن.

وتابع وود، أن المسيرات الإيرانية استخدمت لشن الهجمات ضد عدد من الأعضاء في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ما زالت ترفض العروض من إسرائيل لوقف فوري لإطلاق النار بغزة.

وأكمل نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أن حماس أمامها الفرصة الآن للموافقة على صفقة إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى، قائلا: "ندعو إسرائيل إلى التعاون مع جهود الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات الإنسانية لغزة".

وأوضح نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أن واشنطن تحث إسرائيل والسلطة الفلسطينية للتخفيف من التوترات في الضفة الغربية قائلا: "ملتزمون بتحقيق التقدم نحو حل الدولتين".