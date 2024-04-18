وزير الخارجية الجزائري: الحرب بغزة والاستيطان محطات لإحياء مشروع إسرائيل الكبرى

مصراوي

قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الخميس، إن الفلسطينيين لهم الحق التاريخي في تأسيس دولتهم، مشيرا إلى أنه لم يعد يخفى على أحد أن الحرب في غزة والخناق على الضفة والاستيطان كلها محطات لإحياء مشروع إسرائيل الكبرى.

وأ,ضح عطاف أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على تسويق الأوهام بتحقيق السلم في المنطقة على أنقاض الدولة الفلسطينية، لافتا إلى أن مجلس الأمن الدولي أمام مسؤولية تاريخية للتحرك العاجل لفرض حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية.

وأكد عطاف أن العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة تعني تحصينا لحل الدولتين أمام الأخطار التي تواجهها، مشددا كذلك على أن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيؤدي إلى إحياء مسار السلام.