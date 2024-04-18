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مندوب الاحتلال بمجلس الأمن: فشلتم بإدانة حماس وتستعدون للتصويت على منح فلسطين العضوية الكاملة

05:17 م الخميس 18 أبريل 2024

مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردا

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قال سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، اليوم الخميس، إن مجلس الأمن الدولي فشل في اتخاذ قرار لإدانة حماس ويستعد للتصويت على منح فلسطين العضوية الكاملة.

وأشار إردان إلى أن السلطة الفلسطينية لا تسيطر على غزة، مضيفا "لا مكافأة لحماس أكبر من هذا الاجتماع"، زاعما أن قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيسبب الدمار ويضر آفاق الحوار المستقبلي.

وأكد إردان أنه إذا تم اعتماد قرار منح العضوية الكاملة لفلسطين فستتعقد أي مفاوضات بشأن التسوية، مدّعيا "أنتم تركزون على إسرائيل وغزة وترفضون زيارة مجتمعاتنا في جنوب إسرائيل التي دمرتها حركة حماس".

وفي محاولة لتشتيت الانتباه، قال سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن يعقد جلسته الوزارية الرابعة حول غزة ولا يناقش ما يحدث في أوكرانيا أو السودان أو غيرها، زاعما أن الأمم المتحدة بشكلها الحالي لا مستقبل لها.

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