زعيم الحوثيين يعلن استهداف 98 سفينة في البحر الأحمر وخليج عدن

صنعاء - (د ب أ)

أعلن زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي اليوم الخميس، أن جماعته استهدفت 98 سفينة في البحر الأحمر وخليج عدن، منذ بدء عملياتها في نوفمبر الماضي.

وقال الحوثي في كلمة متلفزة بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة، إن "عمليات إسناد اليمن بلغت خلال أسبوعين 14 عملية من البحر الأحمر وخليج عدن ، وصولا إلى المحيط الهندي".

وأضاف زعيم الحوثيين أن" الـ 14 عملية التي نفذتها الجماعة تمت بـ 36 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرات مسيرة".

وتابع الحوثي "استهدفنا 8 سفن مرتبطة بالأعداء خلال أسبوعين ، ليصل إجمالي السفن المستهدفة إلى 98 سفينة".

وتحدث الحوثي بأن"الخسائر الإسرائيلية مستمرة في التصاعد نتيجة منع سفنه من العبور والسفن المرتبطة به".

ولفت إلى أن" الخسائر الأمريكية والبريطانية والدول التي تورط نفسها في هذه الأعباء كذلك تتصاعد في التأمين وارتفاع الأسعار".

وردا على دعوات دولية لوقف هجمات الجماعة أوضح الحوثي أن" الحل لمصلحة الجميع هو وقف العدوان وإنهاء الحصار في غزة ووصول الغذاء والدواء، مشددا على استمرار العمليات في البحر الأحمر وخليج عدن ".

وأردف" نؤكد للأمريكي والبريطاني وللكل أنه لا يمكن لأحد أبدا أن يوقف عملياتنا المساندة لغزة".

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن ، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبرا مهما للتجارة الدولية، وبدأتا هجمات على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، جراء الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران، من جهة أخرى.