ممثل الرئيس الفلسطيني بمجلس الأمن: أثبتنا بمواقفنا البناءة جدارتنا بالعضوية الكاملة بالأمم المتحدة

مصراوي

قال ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة زياد أبو عمرو، اليوم الخميس، إن الشعب الفلسطيني كان دائما ضحية أحداث وقرارات دولية لم تكن له يد فيها.

وأشار أبو عمرو إلى أن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من شأنه أن يرفع الظلم التاريخي الذي يتعرض له الفلسطينيون، لافتا إلى أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أصبح يتجاوز حدود فلسطين وإسرائيل ويمتد إلى مناطق أخرى.

وأوضح أبو عمرو أن من يعطل قرار الاعتراف بفلسطين لا يعزز فرص السلام وهو لن يكون بديلا عن المفاوضات، مؤكدا أن دولة فلسطين أثبتت بمواقفها البناءة جدارتها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ولفت أبو عمرو إلى أن الانشغال بموضوع منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لا ينسى العالم ما يجري في غزة، موضحا أن الجزء الأكبر من القطاع أصبح غير صالح للحياة لكن غزة لن تموت والاحتلال هو الذي سيموت.

وشدد ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة، على أن مجلس الأمن مطالب اليوم بالتدخل السريع لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

وأكد أبو عمرو إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حجم الدمار الهائل في غزة وأيضا على تلك الدول التي تدعمها، موضحا أن على إسرائيل أن تدرك أن الأمن لن يتحقق بالحروب التي لا تنتهي طالما أن الاحتلال قائم.