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BBC

إيران تؤكد للولايات المتحدة أنّها لا تريد "توسيع التوترات" مع إسرائيل

03:25 م الخميس 18 أبريل 2024

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

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بيروت - (ا ف ب)

قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده بعثت "رسائل" عدة إلى الولايات المتحدة للتأكيد على أن إيران "لا تسعى إلى توسيع التوترات" في الشرق الأوسط مع إسرائيل، حسبما أفادت وزارته الخميس.

وقال حسين أمير عبد اللهيان لدى وصوله ليل الأربعاء الخميس إلى نيويورك لحضور اجتماع لمجلس الأمن الدولي "ما يمكن أن يزيد التوترات في المنطقة هو سلوك النظام الصهيوني".

وكانت إسرائيل أعلنت الأربعاء أنها تحتفظ "بالحق في حماية نفسها" في مواجهة إيران، في أعقاب الهجوم الذي نفذته الجمهورية الإسلامية ليل السبت الأحد على أراضيها بطائرات مسيرة وصواريخ.

وشدد عبد اللهيان على أنه "تم بعث رسائل قبل العملية وبعدها" إلى الولايات المتحدة، خصوصا عبر السفارة السويسرية في طهران التي تمثل المصالح الأمريكية في إيران في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، موضحا أن الهدف هو "التوصل إلى فهم صحيح لتصرفات إيران".

هذا المحتوى من

AFP
حسين أمير عبد اللهيان بيروت إسرائيل الولايات المتحدة
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