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بيربوك تستدعي السفير الروسي بعد القبض على رجلين بتهمة التجسس لصالح روسيا

02:35 م الخميس 18 أبريل 2024

أنالينا بيربوك

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برلين- (د ب أ)

تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك استدعاء السفير الروسي في بلادها إلى مقر الخارجية بعد القبض على رجلين يحملان الجنسيتين الألمانية والروسية بتهمة التجسس لصالح روسيا.

وأكد متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الخميس تقريرا أوردته صحيفة "بيلد" بهذا الخصوص. لكن لا يزال من غير المعروف بعد على وجه التحديد الموعد الذي سيتم فيه استدعاء السفير إلى مقر الخارجية.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة في ولاية بافاريا الألمانية كانت ألقت القبض على الرجلين في مدينة بايرويت مساء أمس الأربعاء بتهمة التجسس لصالح روسيا واستشكاف أماكن يمكن شن هجمات عليها في ألمانيا.

وبحسب تصريحات مكتب المدعي العام الألماني، فإنه يُعْتَقَد أن هذه الهجمات هي عبارة عن عمليات تخريب تهدف على وجه الخصوص إلى "تقويض الدعم العسكري الذي تقدمه ألمانيا لأوكرانيا ضد الحرب الروسية".

وأضاف مكتب المدعي العام في المحكمة الاتحادية اليوم أن هناك اشتباها قويا في أن الرجلين عملا لصالح جهاز استخبارات أجنبي مصنفا الجريمة بأنها تتسم بخطورة استثنائية(تصنيف في القانون الألماني يمنع خروج المتهم قبل انقضاء كامل عقوبته).

انالينا بيربوك القبض على رجلين التجسس لصالح روسيا
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