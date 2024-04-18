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الصحة بغزة: أكثر من 730 ألف نسمة بمنطقتي غزة وشمالها بلا خدمات طبية حقيقية

12:22 م الخميس 18 أبريل 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير المنظومة الصحية في منطقتي غزة وشمال غزة.

وأكد القدرة أن تدمير مجمع الشفاء الطبي شكل ضربة قاسمة للمنظومة الصحية في القطاع، مشيرا إلى أن الاحتلال تعمد ارتكاب مجازر وحشية ونفذ إعدامات مباشرة للكوادر الطبية والمرضى في مجمع الشفاء.

وأوضح القدرة أن أكثر من 730 ألف نسمة في منطقتي غزة وشمال غزة بلا خدمات صحية حقيقية

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