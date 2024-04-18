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BBC

"كان": إسرائيل تراجعت عن توجيه ضربة انتقامية "سريعة" لإيران

11:48 ص الخميس 18 أبريل 2024

إسرائيل

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غزة - (ا ف ب)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية وأخرى أمريكية بأن إسرائيل فكرت في أن توجه سريعًا ضربات انتقامية ضد طهران ردا على القصف الإيراني غير المسبوق، لكنها عدلت عن هذا الأمر في نهاية المطاف.

وقالت قناة "كان" التلفزيونية العمومية الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قرر، إثر محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، عدم تنفيذ الخطط التي اعتمدت مسبقا لتوجيه ضربات انتقامية إلى طهران.

كما نقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن مصادر إسرائيلية لم يسمها قولها إنه خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الحرب الإسرائيلي الإثنين، والذي كان ثاني اجتماع له منذ القصف الإيراني، بحث الوزراء مليا في إمكانية إصدار الأمر بتنفيذ الضربات الانتقامية، لكنهم في نهاية المطاف لم يفعلوا ذلك.

هذا المحتوى من

AFP
إسرائيل إيران غزة بنيامين نتانياهو
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