مصادر دبلوماسية ترجح تأجيل تصويت مجلس الأمن على عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

نيويورك - (ا ف ب)

أفادت مصادر دبلوماسية أن الجلسة التي يفترض أن يعقدها مجلس الأمن الدولي الخميس للتصويت على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة قد تتأجل إلى الجمعة إفساحًا في المجال أمام إجراء مزيد من المداولات.

وكانت مصادر دبلوماسية عديدة قد قالت الثلاثاء إن المجلس سيصوت الخميس على الطلب الذي قدمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكن هذا الموعد لم يعد مؤكدا بعدما دعا بعض الأعضاء إلى تأخير الجلسة حتى الجمعة.

وحتى عصر الأربعاء لم يكن قد تم البت بموعد الجلسة، وفق مصادر دبلوماسية عديدة. وقال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صامويل زبوغار لعدد من الصحافيين عصر الأربعاء إن "الأمر لا يزال معلقا" بين أن تعقد الجلسة الخميس أو الجمعة.

بالمقابل، قال السفير الفلسطيني لدى المنظمة الدولية رياض منصور إن "التصويت سيجري غدا عند الساعة الثالثة بعد الظهر. أنا متأكد من ذلك. إذا كنتم لا تصدقونني فسترون غدا". لكن البعثة الدبلوماسية المالطية التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر أبريل لم تؤكد هذا الموعد كما أنها لم تنفه.