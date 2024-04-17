ممثل تركيا بمجلس الأمن: الأونروا تمثل حق العودة والكرامة للاجئين الفلسطينيين

مصراوي

ممثل تركيا لدى مجلس الأمن الدولي سادات أونال، اليوم الأربعاء، إن غزة تواجه أسوأ كارثة من صنع الإنسان في العصر الحديث، مؤكدا أن الأونروا هي بارقة الأمل حاليا في ظل الحرب الإسرائيلية التي تنتهك القوانين الدولية.

وأوضح أونال أن الأونروا تمثل حق العودة والكرامة للاجئين الفلسطينيين وسوف تواصل تركيا دعم الوكالة لتقوم بدورها.

سبق وأن قال المفوض العام ومدير وكالة الأونروا فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، إن الوكالة تمثل قوة للاستقرار في المنطقة وهناك حملة خبيثة تستهدف عمل الوكالة، موضحا أن الرضع والأطفال يموتون في شمال غزة بسبب الجوع في وقت تنتظر فيه المساعدات خارج القطاع الإذن بالدخول.

وأكد لازاريني أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى لإنهاء وجود الأونروا في غزة، لافتا إلى أنت مقرات الوكالة في قطاع غزة تم احتلالها من قوات الاحتلال.

وأشار لازاريني إلى أن مساحة عمل الأونروا تتقلص في غزة بعد فرض إسرائيل قيودا على عملها، مشددا على أن الدعوات لإغلاق الوكالة تتعارض مع معايير العمل الإنساني.

وأوضح لازاريني أن تفكيك الأونروا سيعمق الأزمة الإنسانية في غزة وسيقوض وقف إطلاق النار في القطاع، داعيا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الحفاظ على دور الأونروا الإنساني.