مندوب الاحتلال بالأمم المتحدة: الأونروا تنادي بدولة فلسطينية من النهر إلى البحر

مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردا

مصراوي

زعم مندوب الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة جلعاد إردان، اليوم الأربعاء، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تستخدم إمكانياتها لتحقيق هدفها في القضاء على دولة إسرائيل.

وادّعى إردان أن الأونروا تنادي بحل الدولة الواحدة وهي فلسطين من النهر إلى البحر، مضيفا "الأونروا وحماس وجهان لعملة واحدة في قطاع غزة".

وأشار إردان إلى أن عمل الأونروا يصب في مصلحة المقاومة في غزة وكثير من موظفيها يعلمون لصالح حماس.

من جانبه، قال مدير وكالة الأونروا فيليب لازاريني، إن الوكالة تحت ضغوط هائلة وعدد من الدول علق مساهمتها المالية بسبب الاستهداف الإعلامي للوكالة.

وأوضح لازاريني أن غياب الحل السياسي هو ما يضيع وضع اللاجئين الفلسطينيين.