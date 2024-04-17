مسؤول أمريكي: الإسرائيليون يتباحثون بشأن الرد على إيران ولم يبلغونا بقرار حاسم

مصراوي

قال مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، إن المسؤولين الإسرائيليين يواصلون مباحثاتهم بشأن الرد على إيران ولم يبلغوا الولايات المتحدة بقرار حاسم.

وأكد المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن إسرائيل تبحث كل الخيارات بما فيها الرد داخل إيران أو خارجها إضافة للإجراءات الدبلوماسية.

وأشار إلى أن واشنطن تواصل مشاوراتها مع الإسرائيليين وتؤكد التزامها بالدفاع عن قواتها وعن إسرائيل.

سبق وأن قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، إن ضربة إسرائيلية صغيرة داخل إيران من المحتمل أن تؤدي إلى رد فعل إيراني.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن واشنطن تأمل أن يكون رد إيران على أي ضربة إسرائيلية أصغر من هجومها الأول وأن يؤدي إلى وقف تبادل الهجمات.

وصرّح مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لـ "أكسيوس"، بأن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت والوزيرين بمجلس الحرب بيني جانتس وغادي أيزنكوت زرئيس الأركان هارتسي هاليفي، يضغطون للرد على إيران.

وأوضحت مصادر أمريكية وإسرائيلية، أن إسرائيل بحثت توجيه ضربة لإيران مساء الاثنين لكنها قررت في النهاية تأجيلها، مؤكدين أن تل أبيب أبلغت واشنطن يوم الاثنين أنها قررت الانتظار قبل ضرب إيران.