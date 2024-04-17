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الجزائر تقدّم 15 مليون دولار بشكل استثنائي لدعم الأونروا

09:59 م الأربعاء 17 أبريل 2024

وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف

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قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تتعرض لهجوم مشين من الاحتلال الإسرائيلي الذي استباح دماء العاملين فيها.

وأكد عطاف أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف وكالة الأونروا لأنه يسعى لتصفية القضية الفلسطينية، مشيدا بتراجع عدد من الدول عن تجميد المساعدات المخصصة لوكالة الأونروا.

كما أعلن وزير الخارجية الجزائري، تقديم 15 مليون دولار بشكل استثنائي لوكالة الأونروا.

من جانبه، قال مدير وكالة الأونروا فيليب لازاريني، إن الوكالة تحت ضغوط هائلة وعدد من الدول علق مساهمتها المالية بسبب الاستهداف الإعلامي للوكالة.

وأوضح لازاريني أن غياب الحل السياسي هو ما يضيع وضع اللاجئين الفلسطينيين.

أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري دعم الأونروا الاحتلال الإسرائيلي استهداف وكالة الأونروا
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