إعلان

BBC

مسؤول إسرائيلي سابق: الخيار الأفضل لنا هو إنهاء الحرب مقابل إعادة الأسرى

09:56 م الأربعاء 17 أبريل 2024

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق جيورا آيلاند

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق جيورا آيلاند، اليوم الأربعاء، إن الضغط العسكري على حماس لم ينجح لأنها شيدت آلة حرب فعالة.

وأكد آيلاند أن تشبيه حركة حماس بتنظيم الدولة "داعش" خطأ؛ لأن حماس تحظى بدعم الأغلبية بغزة ولها خصائص الدولة.

وشدد آيلاند على أن الخيار الأفضل لإسرائيل هو إنهاء الحرب مقابل إعادة الأسرى.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن نتنياهو ووزير خارجيته يسرائيل كاتس طلبا من وزيري خارجية ألمانيا وبريطانيا الضغط على حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى.

وكشفت أن مجلس الحرب الإسرائيلي سينعقد غدا لبحث ملف الأسرى وآخر المستجدات بشأن صفقة التبادل.

جيورا آيلاند حماس داعش إسرائيل ملف الأسرى مجلس الحرب الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مدير وكالة الأونروا: مقراتنا في غزة تم احتلالها من القوات الإسرائيلية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* كانت في طريقها لغزة.. اشتعال النار بسفينة تابعة للبحرية الأمريكية
مصر للطيران: توقف مؤقت للحركة الجوية بين القاهرة ودبي لسوء الأحوال الجوية