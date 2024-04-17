مسؤول إسرائيلي سابق: الخيار الأفضل لنا هو إنهاء الحرب مقابل إعادة الأسرى

مصراوي

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق جيورا آيلاند، اليوم الأربعاء، إن الضغط العسكري على حماس لم ينجح لأنها شيدت آلة حرب فعالة.

وأكد آيلاند أن تشبيه حركة حماس بتنظيم الدولة "داعش" خطأ؛ لأن حماس تحظى بدعم الأغلبية بغزة ولها خصائص الدولة.

وشدد آيلاند على أن الخيار الأفضل لإسرائيل هو إنهاء الحرب مقابل إعادة الأسرى.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن نتنياهو ووزير خارجيته يسرائيل كاتس طلبا من وزيري خارجية ألمانيا وبريطانيا الضغط على حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى.

وكشفت أن مجلس الحرب الإسرائيلي سينعقد غدا لبحث ملف الأسرى وآخر المستجدات بشأن صفقة التبادل.