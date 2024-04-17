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BBC

بايدن: الشحنات التي تدخل غزة زادت 50% بعد مكالمتي مع نتنياهو

09:28 م الأربعاء 17 أبريل 2024

جو بايدن وبنيامين نتنياهو

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن 3000 شاحنة محملة بالأغذية والإمدادات دخلت غزة في الأيام التي أعقبت مكالمته مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار بايدن إلى أن الشحنات التي تدخل غزة زادت 50% عما كانت عليه لكن هذا غير كاف، مؤكدا أنه سيستمر في حث إسرائيل على زيادتها.

وفي اتصال هاتفي قبل أيام، حذر بايدن نتنياهو من أن الدعم الأمريكي لإسرائيل بات مرتبطا باتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين في غزة والتخفيف من معاناتهم الإنسانية بسبب القيود التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات إلى القطاع.

جو بايدن بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى حرب غزة شاحنة محملة بالأغذية والإمدادات الدعم الأمريكي لإسرائيل
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