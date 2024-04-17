بايدن: الشحنات التي تدخل غزة زادت 50% بعد مكالمتي مع نتنياهو

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن 3000 شاحنة محملة بالأغذية والإمدادات دخلت غزة في الأيام التي أعقبت مكالمته مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار بايدن إلى أن الشحنات التي تدخل غزة زادت 50% عما كانت عليه لكن هذا غير كاف، مؤكدا أنه سيستمر في حث إسرائيل على زيادتها.

وفي اتصال هاتفي قبل أيام، حذر بايدن نتنياهو من أن الدعم الأمريكي لإسرائيل بات مرتبطا باتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين في غزة والتخفيف من معاناتهم الإنسانية بسبب القيود التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات إلى القطاع.