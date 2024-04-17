الأمم المتحدة تطالب بمليارات الدولارات لتمويل عمليات الإغاثة بغزة

جنيف - (د ب أ)

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنه يحتاج إلى مليارات الدولارات خلال العام الجاري لمساعدة السكان الذين يعانون في قطاع غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وأعلن المكتب في جنيف اليوم الأربعاء أنه طالب الجهات المانحة بتوفير 2.8 مليار دولار إضافية من أجل 3.3 مليون شخص بحلول نهاية العام.

وأوضح أنه سيتم تخصيص معظم هذه الأموال، نحو 2.5 مليار دولار، للفلسطينيين في قطاع غزة المغلق.

وأوضح أن المبلغ الإجمالي المطلوب أكبر من ذلك، نحو 4 مليارات دولار، إلا أن الخبراء يقدرون أنه لن يكون من الممكن تنفيذ كل البرامج الضرورية في الأشهر المقبلة في ظل الظروف الحالية.

ويقول الخبراء إن هناك خطرا من حدوث مجاعة في أجزاء من قطاع غزة، خاصة في شمال القطاع.