قطر.. وزير الخارجية ونظيره التركي ناقشا سبل إنهاء الحرب بغزة

مصراوي

قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وناقشا سبل خفض التصعيد والتهدئة وإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن بن جاسم أعرب عن قلق دولة قطر إزاء التطورات بالمنطقة داعيا جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس، كما أكد التزام الدوحة بدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.

وأوضحت الخارجية القطرية، أن بن جاسم ناقش مع وزير الخارجية التركي سبل إنهاء الحرب في غزة وتنسيق الجهود بالمجال الإنساني بالقطاع.