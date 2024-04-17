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BBC

نائبة أمريكية: واشنطن لديها التأثير لوقف الحرب بغزة ولكن ينقصها الإرادة السياسية

06:36 م الأربعاء 17 أبريل 2024

مجلس النواب الأمريكي

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طالبت النائبة بمجلس النواب الأمريكي كوري بوش، اليوم الأربعاء، بوقف إطلاق النار فوري ودائم في غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، موضحة أن القطاع تحول بأكمله إلى ركام والأهالي يعانون الجوع.

وأكدت بوش أن الولايات المتحدة لديها التأثير لوقف الحرب في غزة ولكن ينقصها الإرادة السياسية.

بدورها، قالت رشيدة طليب النائبة في مجلس النواب الأمريكي، إن المنظومة الصحية في غزة تم تدميرها عن قصد، موضحة أن كل 15 دقيقة يستشهد طفل في القطاع.

وكشفت طليب أن القناصة الإسرائيليين يستهدفون الأطفال عمدا في غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل تحصل على مليارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لقتل المدنيين في القطاع.

ولفتت طليب إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان بإمكانه إنهاء الحرب في غزة إذا "استمع إلينا قبل عدة شهور".

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