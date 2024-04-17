الكرملين يؤكد الانسحاب من ناجورنو كاراباخ

موسكو - (د ب ا)

أكد الكرملين التقارير التي تفيد بأن القوات الروسية بدأت في الانسحاب من منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الأربعاء ردا على تساؤلات إعلامية " هذا هو ما حدث ". ولم يقدم أي تفاصيل بشأن الاطار الزمني للعملية.

ويذكر أن الجمهوريتين السوفيتيين السابقتين أرمينيا وأذربيجان خاضتا حروبا بسبب منطقة ناجورنو كاراباخ الجبلية، التي تقطنها أغلبية أرمينية مسيحية، ولكنها تضم 4500 كيلومتر مربع داخل أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة. وتحظي المنطقة بالاعتراف الدولي بكونها جزء من أذربيجان.

وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي والصراعات العرقية، انفصلت عن أذربيجان في عام 1994 بمساعدة أرمينيا.

واستعادت أذربيجان بعضا من هذه الأراضي في عام 2020. وفي خريف 2020، نشرت روسيا قوات في المنطقة بناء على اتفاق بين أرمينيا وأذربيجان .

ووفقا للإحصاءات الرسمية، فإن القوات الروسية بلغت 1960 فردا .

مع ذلك، لم يتدخل الجنود الروسي في هجوم أذربيجان على ناجورنو -كاراباخ في عام 2023. واضطرت القيادة في المنطقة المنفصلة للاستسلام بعد فترة قصيرة من القتال الشرس. وفر أكثر من 100 ألف من الأرمن من المنطقة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ذلك الوقت أن الجنود الروس سوف يبقون في المنطقة حتى نوفمبر 2025 وفقا للاتفاق.