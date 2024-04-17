فرنسا لا تعتزم دعوة بوتين لاحتفالات الذكرى الـ80 لعمليات إنزال القوات بنورماندي

باريس - (د ب ا)

قالت فرنسا إنها لن تدعو الرئيس الروسي فلادمير بوتين لحضور احتفالات الذكرى الـ80 لإنزال قوات الحلفاء في نورماندي خلال الحرب العالمية الثانية التى توافق مطلع حزيران/يونيو المقبل.

مع ذلك، سوف تتم دعوة روسيا لإرسال ممثل عنها. وقال منظمو الاحتفالات اليوم الأربعاء " الاتحاد الروسي يشن حربا عدوانية ضد أوكرانيا منذ أكثر من عامين، وهي ما تدينها فرنسا بأشد العبارات".

وأضافوا" في ظل هذه الظروف، لن تتم دعوة الرئيس بوتين للمشاركة في الاحتفالات بإنزال نورماندي. ومع ذلك، سيتم دعوة روسيا لإرسال ممثل عنها من أجل تكريم أهمية التزام وتضحيات الشعب السوفييتي ومساهمته في انتصار 1945 ".

ومن المقرر إقامة مراسم الاحتفال العالمية بحضور قادة من مختلف أنحاء العالم في السادس من حزيران/يونيو المقبل على ساحل نورماندي. وكان بوتين قد حضر المراسم في شمال فرنسا منذ 10 أعوام، والتقى حين ذاك الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وقادة آخرين.