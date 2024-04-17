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BBC

وزير خارجية بريطانيا يدعو مجموعة السبع لفرض عقوبات جديدة على إيران

02:21 م الأربعاء 17 أبريل 2024

ديفيد كاميرون

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لندن - (ا ف ب)

دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الأربعاء مجموعة السبع إلى تبني "عقوبات منسقة"جديدة على إيران عقب هجومها نهاية الأسبوع الماضي على إسرائيل، وذلك قبيل اجتماع مع نظرائه في التكتل الغربي في إيطاليا الخميس.

أعلنت الولايات المتحدة في ساعة متأخرة الثلاثاء أنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الجمهورية الإسلامية على إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي لافتة إلى أنها "تتوقّع" أن يحذو حلفاء آخرون لواشنطن حذوها قريباً.

ديفيد كاميرون لندن وزير الخارجية البريطاني إيران إسرائيل

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