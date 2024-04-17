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BBC

مجلس الأمن الدولي يصوّت الخميس على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

12:55 م الأربعاء 17 أبريل 2024

مجلس الأمن الدولي

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نيويورك - (ا ف ب)

يصوّت مجلس الأمن الدولي الخميس على طلب قدّمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية عديدة وكالة فرانس برس.

وفي غمرة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، طلبت السلطة الفلسطينية في مطلع أبريل الجاري من مجلس الأمن النظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ الفيتو عبّرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.

هذا المحتوى من

AFP
التقاوى مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة فلسطين إسرائيل حركة حماس غزة

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