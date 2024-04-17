مؤشرات على أن كوريا الشمالية ألغت خطة إطلاق قمر اصطناعي للتجسس

سول - (د ب أ)



ذكر مركز أبحاث أمريكي أنه رصد مؤشرات على أن كوريا الشمالية استعدت لإطلاق قمر اصطناعي عسكري ثان، للتجسس، أوائل هذا الشهر، قبل إلغاء مثل تلك الخطة.

وذكر موقع "بيوند باراليل" الإخباري، الذي يديره مركز "الدراسات الاستراتيجية والدولية" ، أمس الثلاثاء أنه كانت هناك ثلاث مركبات، في منشأة "في.آي.بي أوبزرفيشن" في محطة "سوهاي" لإطلاق الأقمار الاصطناعية، مستشهدا بصور من الثامن من أبريل، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وأضاف الموقع أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج-أون، يتردد على المنشأة لمراقبة عمليات الإطلاق واختبارات المحركات.

وذكر الموقع الألكتروني أنه من المفترض أن كوريا الشمالية كانت تعتزم في بادئ الأمر إجراء عملية إطلاق لقمر اصطناعي، مشيرا إلى أن المنطقة تستضيف عادة مركبات اتصال وبث وتتبع قبل عمليات الإطلاق.

غير أنه بحلول العاشر من أبريل، كان هناك مركبة واحدة فقط، غادرت المنطقة، مما يشير إلى تأجيل مفاجئ، حيث ذكر الموقع الالكتروني أن وجود المركبة يشير إلى أن الاستعدادات مستمرة، لإطلاق متوقع، في المستقبل القريب.