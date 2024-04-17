إعلان

BBC

طيران الإمارات تعلق إجراءات السفر من دبي حتى منتصف الليل

10:27 ص الأربعاء 17 أبريل 2024

سيول الإمارات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دبي - (د ب أ)

قررت شركة طيران الإمارات التي تتخذ من مطار دبي مقرا لها تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين من دبي اعتباراً من الساعة الثامنة، صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، وحتى منتصف الليل يوم 18 أبريل، "بسبب التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وحالة الطرق في الإمارات".

وقالت الشركة في بيان اليوم: سيتواصل إنجاز إجراءات المسافرين الذين يصلون إلى دبي ومسافري رحلات الترانزيت، كما يمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول.

وأفادت الشركة بأنها تكثّف جهودها لإعادة جميع الرحلات المجدولة، وستقدم الدعم الممكن للمسافرين المتأثرين.

وتعرضت الإمارات أمس لموجة أمطار غزيرة، وصفت بأنها الأكثر غزارة في تاريخ الدولة الحديث، وتسببت في غرق طرق رئيسة ببعض المدن وتعطل مركبات.

الإمارات دبي شركة طيران الإمارات سوء الأحوال الجوية

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان