طيران الإمارات تعلق إجراءات السفر من دبي حتى منتصف الليل

دبي - (د ب أ)

قررت شركة طيران الإمارات التي تتخذ من مطار دبي مقرا لها تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين من دبي اعتباراً من الساعة الثامنة، صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، وحتى منتصف الليل يوم 18 أبريل، "بسبب التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وحالة الطرق في الإمارات".

وقالت الشركة في بيان اليوم: سيتواصل إنجاز إجراءات المسافرين الذين يصلون إلى دبي ومسافري رحلات الترانزيت، كما يمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول.

وأفادت الشركة بأنها تكثّف جهودها لإعادة جميع الرحلات المجدولة، وستقدم الدعم الممكن للمسافرين المتأثرين.

وتعرضت الإمارات أمس لموجة أمطار غزيرة، وصفت بأنها الأكثر غزارة في تاريخ الدولة الحديث، وتسببت في غرق طرق رئيسة ببعض المدن وتعطل مركبات.